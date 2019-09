Hoje às 19:51 Facebook

Adelino Gomes moderou a conversa.

"O ser humano tem que estar no centro das nossas preocupações, das políticas e das instituições" porque, de outra maneira, o mundo pode ser "de caos e de conflitos". As palavras de José Ramos-Horta, o Nobel da Paz que tanto lutou por Timor-Leste, encaixam que nem uma luva no tema da nova Bienal de Loulé, apresentada esta quinta-feira, 12 de setembro, em Loulé: o Humanismo.

