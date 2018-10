Hoje às 15:31 Facebook

O músico português será acompanhado pela cantora Márcia neste concerto, em que revelará as músicas do seu novo EP "em primeira-mão".

Samuel Úria, acompanhado pela cantora Márcia, vai estrear no palco do Cine-Teatro Louletano as músicas do seu novo EP "Marcha Atroz", no próximo domingo, às 17 horas.

