Hoje às 22:11 Facebook

Twitter

Partilhar

"Smart Irrigation System" é inovador a nível mundial.

Na Infralobo, a partir de agora, "quando chove, não se rega". O Smart Irrigation System (Sistema de Rega Inteligente) foi apresentado esta quarta-feira e vai ser implementado, gradualmente, nos espaços verdes públicos do resort de Vale de Lobo, até ao final do ano, evitando o uso desnecessário de água. No entanto, a ideia é que esta solução se alargue a outros pontos do concelho.

Leia mais em Sul Informação