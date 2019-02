Inês Banha Ontem às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 59 anos ficou ferido com gravidade no despiste de um automóvel, esta quinta-feira, no concelho de Loulé.

O alerta para o acidente, na Estrada de Vale Judeu, foi dado às 18.49 horas e, no local, estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Loulé, do INEM e da GNR, disse ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

A vítima, de nacionalidade portuguesa, foi transportada em estado grave para o Hospital de Loulé.