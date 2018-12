Hoje às 16:42 Facebook

Twitter

CUVI volta a sair à rua após o chumbo, na Assembleia da República, de propostas para a eliminação das portagens na A22.

A Comissão de Utentes da Via do Infante vai sair à rua no próximo sábado para protestar contra o chumbo de novas propostas de eliminação das portagens na A22. Os manifestantes vão "usar coletes amarelos" durante a manifestação, marcada para as 11 horas, em frente às instalações da Via Livre, em Loulé.

Leia mais em Sul Informação