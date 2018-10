Hoje às 16:41 Facebook

A requalificação de ruas, mas também a construção de ciclovias e de mais lugares de estacionamento são algumas das obras que já avançaram (ou vão avançar) em Vilamoura.

A empresa municipal Inframoura, em parceria com a Câmara de Loulé, desenvolveu os projetos com o objetivo de "melhorar as condições de qualidade de vida, a acessibilidade e a mobilidade".

