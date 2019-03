Hoje às 16:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Manuel Francisco é um dos últimos habitantes da serra que ainda sabe como se entrelaça o centeio.

"Este palheiro já era do meu avô e se calhar do avô dele. Foi o que me ficou dos meus pais. É por isso que eu não quero ver isto a perder-se", diz a D. Otília, de 77 anos, que mora no lugar da Corte d"Ouro, freguesia do Ameixial, no interior serrano do concelho de Loulé.

Leia mais em Sul Informação