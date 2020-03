Hoje às 16:43 Facebook

A musealização dos Banhos Islâmicos de Loulé vai começar "dentro de dias", com o auto de consignação da obra a ter sido assinado esta terça-feira, 3 de ​​​​​​​março.

Esta intervenção, naquele que constitui o mais completo edifício do género existente na Península Ibérica e único no país, tem como objetivo promover a valorização patrimonial e turística dos banhos, localizados em pleno Centro Histórico, no Largo D. Pedro I.

