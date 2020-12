Jovens apanhados com 2514 doses de haxixe, armas proibidas e 42 mil euros

Hoje às 15:25 Facebook

Dois jovens, de 20 e 23 anos, foram detidos, esta quarta-feira, 2 de dezembro, por tráfico de droga e posse de armas proibidas, em Quarteira, Loulé.

Segundo a GNR, "no decorrer de uma investigação por furto de uma arma, foi possível apurar as identidades dos autores" do crime. Depois de duas buscas domiciliárias foram apreendidas 2514 doses de haxixe, 42.680 euros em numerário, três armas de ar comprimido, um revólver de calibre .32, uma pistola de alarme de calibre 9mm, uma carabina de calibre .32 e ainda uma arma medieval de massa.

