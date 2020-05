Loulé ensina a poupar na fatura de eletricidade

Hoje às 16:58 Facebook

A Câmara Municipal de Loulé vai ensinar a poupar na fatura da eletricidade, num seminário online dirigido ao público em geral, agendado para segunda-feira, dia 18, às 18h30.

A iniciativa "Saiba como baixar o seu consumo de eletricidade e poupar na sua fatura" é organizado em conjunto pela autarquia louletana e pela Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve. O webinar "contará com aconselhamentos sobre as melhores práticas de eficiência energética para os vários setores de atividade, contribuindo para a mudança de hábitos e procedimentos e permitindo uma diminuição efetiva dos consumos, bem como das emissões de gases com efeito de estufa", de acordo com a autarquia de Loulé.

