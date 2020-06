Loulé: GNR é chamada "todos os dias" para o "descalabro" na Queda do Vigário

Hoje às 16:59 Facebook

"Um descalabro". É assim que António Martins, presidente da Junta de Freguesia de Alte, em Loulé, classifica os ajuntamentos de pessoas que se têm verificado na Queda do Vigário e que têm obrigado a GNR "a ir ao local todos os dias".

A lotação do espaço seria, "no máximo dos máximos, para umas 60 pessoas", mas os números têm sido bem mais elevados. O presidente da Junta de Freguesia de Alte reconhece: "Infelizmente, tem acontecido todos os dias, desde o fim do Estado de Emergência, mas ao fim de semana é um descalabro. Tem havido uma média de 250 pessoas na Queda do Vigário, numa área relativamente pequena. A GNR tem lá ido todos os dias - há pessoas que ligam, outras que não".

O passado domingo, dia 28 de junho, foi um bom exemplo. "Tivemos de chamar a GNR e mesmo o pessoal da aldeia está revoltado. As autoridades foram lá e obrigaram toda a gente a sair da água porque estava impossível. Mesmo fora de água, quase não há distâncias e tem sido assim todos os dias", lamenta o autarca. Na opinião de António Martins, "como não há multas previstas, as pessoas não ligam tanto".

