Loulé lança plataforma para apoiar o comércio local

A Câmara de Loulé, em Faro, lançou um plataforma para a divulgação do comércio local de todo o concelho.

Trata-se de uma plataforma eletrónica, de acesso gratuito e aberta ao comércio local com sede ou estabelecimento neste município. O objetivo é agregar num único espaço os estabelecimentos comerciais do concelho. O acesso é feito no site da Loulé Comércio Local e nas redes sociais, Instagram e Facebook, em "Loulé Local".

Numa fase inicial, a ferramenta funciona como meio de divulgação dos estabelecimentos. Numa segunda fase, a iniciar em outubro, cada estabelecimento poderá simultaneamente divulgar e comercializar os seus produtos através de vendas online.

