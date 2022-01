Uma menina de sete anos morreu, esta segunda-feira, num violento despiste e capotamento, no Monte da Charneca, no concelho de Loulé. No carro seguia também o pai da criança, que não sofreu ferimentos.

O alerta foi dado cerca das 17 horas. À chegada dos meios de socorro, a criança estava em paragem cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, acabou por não resistir.

Após o despiste, a viatura capotou numa zona de terra batida e de difícil acesso.