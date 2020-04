Morreu mãe da escritora Lídia Jorge com Covid-19

Marisa Rodrigues Hoje às 16:58 Facebook

A mãe da escritora Lídia Jorge morreu, este domingo, vítima do Covid-19. A idosa, de 92 anos, era utente do lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, em Loulé, que regista cerca de 40 casos positivos. Maria dos Remédios Guerreiro estava internada no Hospital de Faro.

Quando surgiram os primeiros casos no lar, no início do mês, a idosa foi testada e a análise deu negativo, tendo sido levada para um hotel em Vilamoura com os restantes utentes que tiveram o mesmo resultado. Mais tarde, desenvolveu sintomas da doença, acabando por ser transportada para o hospital no dia 15. Foi novamente testada e o resultado deu positivo

No último balanço, feito este sábado, a provedora da instituição, Sílvia Sebastião, revelou que, dos 59 utentes do lar, 30 estavam negativos e 29 positivos. Há 34 que se mantêm no lar, 17 que estão ainda no hotel, um em casa de familiares e os restantes no hospital.

A autarquia emitiu uma nota de pesar pela morte da mãe de Lídia Jorge, transmitindo "palavras de solidariedade e de grande estima à escritora e conterrânea que tem prestigiado, através da sua arte, a identidade e a cultura da nossa comunidade".