Morreu mais uma idosa na Misericórdia de Boliqueime em Loulé

Morreu mais uma idosa, utente do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, em Loulé, vítima de Covid-19. São já três os óbitos registados naquela instituição desde o início do mês.

A morte ocorreu esta segunda-feira. A utente estava hospitalizada no Centro Hospitalar Universitário do Algarve desde dia 10, esclarece a provedora Sílvia Sebastião, num comunicado que não indica a idade da idosa nem se tinha problemas graves de saúde.

Este é o terceiro óbito por Covid-19 entres utentes deste lar. O primeiro caso ocorreu no dia 19. A vítima, mãe da escritora Lídia Jorge, tinha 91 anos. Este domingo morreu outra idosa, de 81 anos. Todas estavam internadas no Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

A provedora esclarece que, entre os 59 utentes da instituição, há agora 14 infetados e que os inconclusivos foram novamente testados e "estão já negativos". Sílvia Sebastião adianta, ainda, que o lar foi sujeito a uma nova higienização, esta segunda-feira, podendo agora receber os que testaram negativo e que estão numa unidade hoteleira, em Vilamoura, desde o início do mês, altura em que surgiram os primeiros casos. "De acordo com as orientações da Autoridade Local de Saúde, na próxima quinta-feira, os utentes que se encontram no hotel poderão regressar ao lar", assegura.