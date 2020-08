Mulher de 23 anos escapa ilesa a aterragem de emergência de avioneta

Paulo Lourenço Hoje às 18:25 Facebook

Uma jovem de 23 anos escapou, na tarde deste sábado, ilesa a uma aterragem de emergência de uma pequena avioneta num campo agrícola de Boliqueime, no concelho de Loulé.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro adiantou ao JN que o alerta foi recebido cerca das 16.44 horas, tendo avançado para o local 19 operacionais, apoiados por nove veículos.

Por motivos que se desconhecem, a pequena avioneta, que havia partido do aeroporto de Alvor, em Portimão, e estaria a percorrer as praias algarvias com uma tarja publicitária, foi forçada a aterrar num campo de cultivo em Benfarras, Boliqueime.

À chegada do socorro, a equipa do INEM confirmou que a jovem piloto não havia sofrido ferimentos, apenas um valente susto. Ainda assim, por precaução, foi levada ao Hospital de Faro.

Já a avioneta sofreu estragos avultados, sobretudo na parte dianteira.