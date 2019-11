Hoje às 18:56 Facebook

Trinta e cinco mil euros estão na base da discórdia.

A Cortelha, uma das capitais regionais do motocross, ia ser palco do final da International Six Days Enduro, a mais antiga prova de motociclismo mundial, mas a falta de 35 mil euros cancelou a especial agendada para 16 de novembro. A polémica envolve o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) e a Câmara de Loulé que trocam acusações mútuas.

