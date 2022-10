Primeiro parque aquático coberto abre dia 20 em Quarteira

JN Hoje às 18:28 Facebook

O "primeiro parque aquático coberto da Península Ibérica", o Aquashow Indoor, em Quarteira, Loulé, abre no próximo dia 20, anunciou a empresa em comunicado, onde explica que este equipamento terá atrações para toda a família, com piscinas acessíveis para pessoas de mobilidade condicionada.

A empresa acrescenta que o novo parque terá jacuzzis, escorregas aquáticos infantis, piscina para bebés, jatos de água, cascatas, piscina de aventura (com uma parede de escalada, rede, argolas), piscina de ondas, piscina infantil com escorregas e canhões de água.

Naquele novo espaço, é também possível usufruir de uma zona de SPA exclusiva para maiores de 13 anos, com piscina de relaxamento com jacuzzis, jatos de água, camas de água com borbulhas, circuito de rio rápido, onde é possível nadar contra a corrente, passeio sensorial de contrastes, banho com balde, duche escocês, duche com óleos de essências, piscina de essências, sauna, banho turco, terma, poço gelado, fonte de gelo e duas salas para massagens.

De entre todas as atrações, a empresa destaca o "Tornado", um escorrega de grandes dimensões, que se desenvolve todo pela parte exterior e têm início na zona mais alta do edifício, uma torre de 26 metros de altura. Aqui, numa boia com capacidade até quatro pessoas, os utentes entram num cone gigante, com diâmetro de 16 metros, que proporciona uma sensação de queda livre.

Bilhetes com desconto até domingo

Durante toda a viagem poderão ouvir musica e visualizar as luzes relacionadas com o tema que escolheram no inicio.

Embora este novo parque esteja localizado dentro do complexo do Aquashow, funcionará independentemente do parque aquático ao ar livre e do hotel.

Em breve, estão disponíveis os primeiros bilhetes para venda com 10% de desconto, através do site oficial. Este será exclusivo e válido para compras até ao próximo domingo.

Segundo o site da empresa, os preços normais para um dia inteiro são: 58,5 euros (adultos); 49,50 (crianças dos 6 aos 12 anos e seniores, com mais de 65 anos).

Há entradas mais baratas para períodos de três e quatro horas.