Quarteira tem novos mupis que dão acesso à Internet

Hoje às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Quarteira tem dois novos ​​​​​​​mupis digitais, junto ao Terminal Rodoviário e na Rua Vasco da Gama, que, além de informações úteis, dão acesso à internet.

Os mupis constituem uma solução tecnológica criada no âmbito do projeto Quarteira Lab, iniciativa que também já levou à construção de uma ciclovia. Os equipamentos, de dupla face, foram instalados junto ao Terminal Rodoviário e na Rua Vasco da Gama, ambos com a valência de disponibilizarem à população uma informação de qualidade e mais próxima do cidadão relativamente ao projeto em curso.

Vão ser ainda facultadas outras informações, nomeadamente sobre a ​​​​​​​covid-19 e todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde, a utilização das praias e, numa mensagem de sensibilização para as questões ambientais, algumas dicas relacionadas com o contributo que cada um de nós pode e deve dar para a ação climática e para a salvaguarda do Planeta.

Leia mais em Sul Informação