Sismo de 3,2 na escala de Richter sentido em Loulé

Um sismo de magnitude 3,2 na escala de Richter foi registado pelas 22:16 (hora local) de domingo, tendo sido sentido no concelho de Loulé, Algarve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 11-09-2022 pelas 22:16 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 3,2 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 60 km a Sul-Sudeste de Olhão", afirma o organismo, em comunicado.

De acordo com a informação disponível até cerca das 24:00 (hora de Portugal continental), o sismo "não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II (escala de Mercalli modificada) no concelho de Loulé (Faro)", refere o comunicado do IPMA.