Táxis levam comida a casa em Loulé, sem custos para o consumidor

Táxis a levar comida a casa, sem custos para quem pede. "Do Restaurante à Janela do Táxi" é o nome da iniciativa promovida pela Câmara de Loulé, em todo o concelho, durante o confinamento geral.

"As cooperativas de táxis e os restaurantes do concelho de Loulé estão a atravessar um período muito difícil devido à ausência da atividade turística e ao estado de emergência decretado pelo Presidente da República, que condicionaram fortemente as atividades destes profissionais e empresas", começa por enquadrar a autarquia.

