Vilamoura vai receber o primeiro Pro-Am do European Tour do pós-pandemia

O Portugal Masters vai organizar o primeiro Pro-Am do European Tour desde a retoma do calendário de 2020 da Corrida para o Dubai, com um evento-piloto, em ambiente controlado, que vai decorrer no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, Loulé, esta quarta-feira, dia 9 de setembro.

Uma reduzida lista de 48 amadores vai competir em 24 equipas, cada qual com dois amadores, ao contrário dos três habituais, mais um professional. Este foi o resultado do trabalho do European Tour em estreita colaboração com o Turismo de Portugal, numa parceria que visou de trazer de volta o popular conceito de Pro-Am à quarta-feira, a título experimental.

O evento tradicional das quartas-feiras nas semanas da "Race to Dubai" "sofreu uma pausa provocada pelas restrições sanitárias implementadas pelo European Tour, medidas que foram fundamentais para o regresso do golfe em contexto de pandemia da covid-19", explica o gabinete de imprensa do PGA European Tour.

