Fogo obriga a evacuar lar de idosos e duas casas em Monchique 

Cerca de 20 pessoas foram retiradas, por precaução, de um lar de idosos e de duas habitações na sequência do fogo que lavra, desde o início da tarde deste sábado, no concelho de Monchique.

Fonte da Proteção Civil adiantou ao JN que, "por precaução, foram evacuadas duas casas e um lar, num total de aproximadamente 20 pessoas", uma vez que as chamas seguiam naquela direção. Situam-se num lugar a sul do Autódromo Internacional do Algarve. Apesar disso, para já não há indicação de que haja habitações em risco.

O incêndio consome mato desde as 13.30 horas. Começou no lugar de Tojeiro, na freguesia de Marmelete. As chamas evoluíram com rapidez no terreno, em parte devido ao vento que se faz sentir no local. Uma das frentes está a entrar no concelho de Portimão.

De acordo com a página da Proteção Civil, pelas 17.30 horas as chamas estavam a ser combatidas por 307 operacionais, apoiados por 92 veículos e oito meios aéreos.