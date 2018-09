Em Monchique, receber ajuda no pós-incêndio é como ir ao supermercado

Hoje às 17:33 Facebook

Já está a funcionar o supermercado solidário, onde as vítimas do incêndio de Monchique podem ir buscar o que precisam, sem qualquer encargo.

É como uma ida às compras, a um supermercado qualquer. Mas, aqui, não há transação de dinheiro, e cada um leva aquilo que precisa sem ter de pagar nada. A ideia é garantir o máximo de dignidade no processo de ajuda às vítimas do incêndio de Monchique e ajudá-las a reerguer-se mais rapidamente.

"Nós testemunhámos, em primeira-mão, que algumas pessoas, provavelmente devido ao orgulho, se mostraram desconfortáveis com o ter de pedir um apoio alimentar ou de outros bens essenciais, quando falavam connosco no terreno ou aqui nas nossas instalações", contou ao Sul Informação John Roy Dommett, coordenador geral do Ajuda Monchique.

