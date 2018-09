Esperança e solidariedade são estrelas do "Astrofoia" de Monchique

Hoje às 15:06 Facebook

Twitter

A mensagem que se quer passar é de "esperança" pois, "apesar dos fogos, ainda vale a pena olhar para as estrelas no alto de Monchique". O III Festival de Astronomia "AstroFoia" decorre já este sábado e a melhor maneira de ajudar é ir ao ponto mais alto do Algarve e fazer compras aos produtores locais.

A festa da astronomia começa às 17 horas, numa organização conjunta dos Centros Ciência Viva de Lagos, Faro, Tavira e Constância. A iniciativa conta também com a participação do Pavilhão do Conhecimento, além do Município e da Junta de Freguesia de Monchique e de vários produtores e artesãos locais.

Leia mais em Sul Informação