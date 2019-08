Monchique: "Ardeu-nos tudo, ainda não recuperamos orgulho nem dignidade"

José Miguel Gaspar Hoje às 13:27 Facebook

Luísa e António Marques, da Picota, perderam a casa e todos os haveres nos fogos de Monchique em 2018. Estão há um ano a viver em casa emprestada. "O nosso futuro continua enegrecido", dizem ao JN

Maria Luísa Marques, 55 anos, monchiquense, perdeu a casa e tudo, todos os haveres. Ela vai marejar várias vezes a repetir esta frase: "O nosso caso é o pior. De todas as casas que arderam há um ano, o nosso caso é o caso pior".

Nos fogos de agosto de 2018 na serra de Monchique, Algarve, o maior fogo do ano registado em Portugal e na Europa - 27 mil hectares de floresta e terrenos agrícolas pulverizados -, houve 52 casas que arderam total ou parcialmente. Mas, mais de um ano depois, o processo de recuperação estatal, para o qual existem 2,3 milhões de euros, está muito, muito atrasado. Dessas 52, mais de metade - 28 casas - têm ainda os processos parados pela Autarquia para aprovação de licenças, havendo depois um número indeterminado de habitações a recuperar com dinheiros do seguro, revelou o autarca de Monchique, Rui Miguel André. "Não compreendemos. Passou um ano. 365 dias inteiros. Eu sei, eu conto os dias todos os dias", diz Luísa aos supetões e levanta os óculos para limpar os olhos.