IGAMAOT continua a acompanhar o caso e relatório de inspeção relativa à ocupação do território e conservação da natureza deve ser conhecido no mês de abril.

Afinal, a pedreira da Palmeira, em Monchique, está a cumprir as regras de exploração. De acordo com o Ministério do Ambiente e da Transição Energética, a pedreira não está a explorar fora da área licenciada, tem licença, plano de lavra aprovado e, por isso, encontra-se em laboração (em situação crítica).

