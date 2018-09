Produtores que trocarem eucalipto por outras espécies serão recompensados

Hoje às 15:15 Facebook

Os produtores florestais de Monchique e Silves afetados pelo incêndio que apostarem em plantar espécies de crescimento lento, em detrimento de eucaliptos, nas áreas que arderam vão ter direito a um subsídio por perda de rendimento ao longo de cinco anos.

Esta é uma das medidas previstas pelo Governo para, por um lado, garantir a reposição do potencial produtivo nas zonas ardidas no incêndio que lavrou em Monchique, Silves, Portimão e Odemira no início de agosto e, por outro, assegurar uma mudança na paisagem, que a torne menos vulnerável a grandes fogos florestais.

