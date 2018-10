Regras do PDR 2020 podem deixar Monchique fora dos apoios pós-incêndio

Hoje às 15:54 Facebook

Twitter

O presidente da Câmara de Monchique já entregou em mão uma carta ao ministro da Agricultura a pedir alterações às regras dos apoios pós-incêndios, que podem impedir a autarquia de apresentar uma candidatura.

A Câmara de Monchique está a "pensar seriamente" não apresentar qualquer candidatura às medidas de emergência pós-incêndio. Rui André, presidente do município monchiquense, explicou ao Sul Informação que aceder aos fundos disponibilizados, provenientes do PDR 2020, impedirá a autarquia de apresentar outras candidatura a este Programa Operacional, no futuro.

Leia mais em Sul Informação