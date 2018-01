Sismo de magnitude 3,3 registado em Monchique

Hoje às 12:21, atualizado às 13:18 Facebook

Um sismo de magnitude 3,3 na escala de Richter foi sentido, este sábado de manhã, em Monchique, distrito de Faro.

Segundo disse ao JN fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o epicentro do tremor de terra foi registado a 10 quilómetros a nordeste de Monchique.

Dada a baixa magnitude do sismo, não há ocorrências a assinalar. "Apenas móveis a abanar, nada que se compare com o sismo em Arraiolos", assegurou a mesma fonte, referindo-se ao sismo de magnitude 4,9 que, na segunda-feira, foi sentido em várias partes do país.

Contactados pela agência Lusa, os bombeiros voluntários de Monchique indicaram que "não foram reportados quaisquer danos, quer materiais, quer pessoais, e que apenas receberam uma chamada telefónica relacionada com o sismo".