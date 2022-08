Obra do Centro de Meios Aéreos de Monchique «já está a avançar»

Hoje às 14:15 Facebook

A obra do Centro de Meios Aéreos de Monchique, no valor de perto de dois milhões de euros, recebeu o visto prévio do Tribunal de Contas há cerca de duas semanas e "já está a avançar", anunciou Paulo Alves, presidente da Câmara Municipal de Monchique.

O autarca explicou que "foi necessário rever os valores" da obra, uma vez que as consequências da Guerra na Ucrânia, com o aumento do preço dos combustíveis e dos materiais de construção, fizeram com que "os valores iniciais tivessem de ser aumentados significativamente".

Paulo Alves acrescentou que este Centro de Meios Aéreos, que irá servir sobretudo o Barlavento Algarvio, é uma obra que se integra no projeto CILIFO - Centro Ibérico de Investigação e Combate aos Incêndios Florestais, que junta as regiões do Alentejo, Algarve e Andaluzia.

