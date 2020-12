Pandemia não impede Monchique de voltar a ser Serra Natal

Hoje às 15:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Monchique volta a ser, este ano, a Serra Natal, apesar da pandemia, uma vez que, "ainda que de forma diferente, esta época deverá ser sempre assinalada". Até 6 de janeiro, Monchique apresenta "diversas razões para celebrar o Natal".

Uma dessas razões vai ser a presença de Nelson Ramos em Monchique para construir o tradicional presépio em madeira. O escultor vai trabalhar troncos, esculpidos com motosserra, e o trabalho vai poder ser apreciado no Largo dos Chorões, estando o presépio em exposição até 6 de janeiro.

A iniciativa conta com a colaboração do Agrupamento de Escutas de Monchique, que tem vindo a colaborar na montagem do presépio desde o primeiro ano.

Leia mais em Sul Informação