PSD estreia candidato com PS a tentar a reconquista

Com o atual presidente da Câmara, Rui André, fora da corrida por estar a cumprir o terceiro e último mandato, o PSD avança com Bruno Estremores. O fisioterapeuta foi eleito, em julho do ano passado, presidente da Concelhia do PSD de Monchique.

Já o PS mantém o cabeça de lista de há quatro anos. Paulo Alves quer recuperar a presidência, que é social-democrata há 12 anos, mas foi socialista durante 27 anos. Atual vereador sem pelouros, já tinha estado na corrida à presidência do município nas autárquicas de 2017, como independente apoiado pelo PS. Obteve 37,45% dos votos e dois dos cinco mandatos em disputa. Rui André (PSD) venceu com 43,5% e conquistou três mandatos.

Recorde-se que o PS perdeu a liderança de Monchique em 2009. Rui André destronou Carlos Tuta (PS), eleito pela primeira vez em 1983 e que, na altura, era o mais antigo presidente de Câmara na região. O PSD apenas tinha liderado o município durante um mandato, entre 1976 e 1979.

Os restantes partidos ainda não apresentaram os seus candidatos.