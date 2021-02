Surto em lar de Monchique com 69 infetados e um óbito

Marisa Rodrigues Hoje às 20:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Um surto de covid-19 no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Monchique (SCMM), no Algarve, já originou 69 casos positivos em utentes e funcionários e causou uma vítima mortal.

A situação epidemiológica agravou-se de forma acentuada no concelho, passando do nível de risco moderado para extremamente elevado.

O primeiro caso foi detetado em janeiro, dois dias depois da campanha de vacinação contra a covid-19 no lar. Uma funcionária testou positivo e todos foram testados. Na altura, 22 revelaram-se positivos, num total de 126, mas o cenário agravou-se nos últimos dias.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, que é também vice-provedor da SCMM, dos 69 infetados desde o início do surto, 54 são utentes e 15 são funcionários. "Um idoso faleceu no sábado, estando agora 53 utentes com resultado positivo", esclareceu Rui André. A maioria "está assintomática ou apresenta sintomas ligeiros" e "três, com sintomas mais graves, foram transportados para o hospital".

A dimensão das instalações da SCMM, com dois pisos, e o facto de não ter atingido a capacidade máxima de utentes, permitiu criar "zonas covid" para isolar os infetados dentro da própria instituição, estando a ser acompanhados por uma equipa com dois médicos e quatro enfermeiros.

O autarca esclareceu, ainda, que já iniciaram funções "alguns elementos da Brigada de Intervenção Rápida da Segurança Social de forma a reforçar as equipas de operacionais" no terreno e que, nos próximos dias, "serão reforçadas com mais meios humanos".

Monchique tem agora 102 casos ativos, num total de 5077 habitantes, 51 recuperados e dois óbitos.