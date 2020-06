50 músicos vão levar música durante cinco dias às freguesias de Olhão

Hoje às 18:17 Facebook

Cinquenta músicos vão percorrer as cinco freguesias do concelho de Olhão, ao longo de cinco dias, para comemorar o Dia de Olhão. De 12 a 16 de junho, o Olhão ao Vivo, festa que a Casa da Juventude organiza anualmente por esta altura, e mostra os talentos musicais locais, sobe para cima de um atrelado puxado por um camião e vai dar música aos olhanenses, que não vão ter de sair de casa para assistir ao espetáculo.

Entre os dias 12 a 16 de junho o roadshow vai percorrer "todas as freguesias do concelho". O formato até já foi testado no final de maio, no concerto de encerramento do Mostra-te, a Mostra da Juventude de Olhão, ainda que tenha passado por menos locais.

"Se na primeira experiência - e porque assim se justificava - o roadshow percorreu apenas, e num dia, as entidades vocacionadas para a juventude envolvidas no Mostra-te, desta vez, fica a garantia de que, dentro das limitações associadas ao volume e peso do palco móvel, os espetáculos irão chegar ao maior número de zonas possível, de Moncarapacho a Quelfes, passando por Pechão, Olhão e Fuzeta", assegura a Câmara de Olhão.

