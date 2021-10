Acidente em subestação elétrica faz um ferido e causa apagão em Olhão

Marisa Rodrigues Hoje às 13:14, atualizado às 13:57 Facebook

Um acidente de trabalho na Subestação Elétrica de Olhão, no distrito de Faro, que resultou numa vítima grave provocou também um apagão geral em todo o concelho e ainda nas ilhas da Culatra e do Farol. A situação já normalizou.

O incidente na subestação da EDP de Olhão, em Quelfes, junto ao cemitério, ocorreu por volta das 11.30 horas e provocou um ferido grave. Na sequência do acidente, todo o concelho de Olhão e as ilhas da Culatra e do Farol, pertencentes ao concelho de Faro, ficaram sem luz e com rede móvel muito fraca até cerca das 13.45 horas, quando a situação regularizou.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, no local estiveram nove operacionais apoiados por quatro veículos, dos Bombeiros Municipais de Olhão, INEM e GNR.