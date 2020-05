Associação incentiva jovens de Olhão a ajudar a sua e outras famílias com hortas comunitárias

Hoje às 17:12 Facebook

A MOJU - Associação Movimento Juvenil em Olhão está a desafiar os jovens algarvios a criar nas suas casas mini hortas comunitárias para abastecer a sua família, mas também outros agregados, no âmbito do projeto "Planta 1 Doa + 1". O projeto vai começar no 1 de junho e termina a 21 de julho.

Trata-se de uma iniciativa de voluntariado jovem, "inovadora a nível local, com os objetivos de incentivar a produção de alimentos essenciais em casa, reforçar a economia circular e incentivar à participação cívica".

O projeto vai começar no 1 de junho e termina a 21 de julho, "sendo em formato maioritariamente online" e dirigido a jovens dos 14 aos 30 anos. Os interessados poderão inscrever-se até dia 22 de maio, próxima sexta-feira.

"Na primeira semana, os voluntários recebem formação para iniciar as suas hortas e para se compreender as necessidades de cada agregado, de forma a promover os materiais necessários e em quantidade suficiente para semearem para a sua família e ainda semearem outra parte que será doada a famílias sinalizadas. Após a análise das necessidades, os kits de iniciação à horta serão entregues aos voluntário pela associação", descreveu a MOJU, que promove o projeto no âmbito de uma candidatura ao programa Geração Z, do Instituto Português do Desporto e Juventude.

