Carro cai em buraco após rebentamento de conduta em Olhão

O rebentamento de uma conduta na via pública, em Olhão, provocou a queda de um automóvel dentro de um buraco causado pela água libertada.

O alerta para o incidente foi recebido às 7.15 horas e quando as equipas de emergência chegaram ao local, na Rua João Lobo Trigueiros, em Olhão, "o veículo encontrava-se dentro do buraco", mas "não há registo de qualquer ferido ou vítima", disse à agência Lusa a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

A prestar assistência no local estiveram os bombeiros de Olhão e a PSP, com dois veículos e quatro operacionais, precisou a mesma fonte.

"Foi feita a sinalização do local e os trabalhos de reparação estão agora a cargo da Ambiolhão", empresa municipal responsável pelo abastecimento de água no concelho de Olhão, distrito de Faro, acrescentou.

A água libertada pela rotura degradou o piso e este abateu, com o veículo a ficar com as duas rodas de um dos lados dentro do buraco, disse à Lusa fonte da Ambiolhão.

A rua afetada é uma transversal à Estrada Nacional 125, para onde houve apenas arrastamento de areia, sem que o trânsito fosse afetado.

A rua em causa está cortada para fazer a remoção do veículo, estando neste início de tarde as equipas a aguardar a chegada de uma grua que permita retirar o automóvel, porque "um reboque normal não conseguia fazê-lo", explicou Clarisse Albino, engenheira da Ambiolhão.

Após a rotura, houve habitações da zona que ficaram sem abastecimento de água, mas o serviço "foi reposto cerca de duas horas depois", segundo a empresa.

"A rotura foi numa conduta adutora que abastece a parte baixa da cidade de Olhão, mas, como nessa rua há uma conduta alternativa, foi possível fazer o restabelecimento do serviço", explicou.