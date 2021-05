Cerca de 40 crianças com sintomas de intoxicação alimentar em escola de Olhão

Marisa Rodrigues Hoje às 21:23, atualizado às 22:21 Facebook

Cerca de 40 crianças tiveram sintomas de intoxicação alimentar, esta quinta-feira, depois de almoçarem na Escola EB1 da Fuseta, em Olhão. Deram entrada no serviço de urgência 27 crianças, todas estáveis e, até ao momento, sem necessidade de internamento.

Ana Batista, mãe de uma das crianças doentes, explicou, ao JN, que a filha teve os primeiros sintomas, como vómitos e dores de estômago, por volta das 16 horas, após chegar da escola. "Pela informação que tenho, almoçaram frango à brás e lancharam pão e leite com chocolate", contou. Entretanto, percebeu que não era caso único e havia mais crianças com sintomas e acabou por levar a filha ao hospital.

Alguns alunos foram transportados de ambulância, mas, com vários casos em simultâneo, houve pais que optaram por assegurar o transporte para a Pediatria. Contactado pelo JN, o presidente da Câmara Municipal de Olhão revelou que "o número de crianças com sintomas é de cerca de 40". António Pina confirmou que "o almoço foi frango à brás" e que as refeições "são confecionadas na Cruz Vermelha da Fuseta com quem a autarquia tem um protocolo".

Segundo fonte do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, até ao final da tarde, tinham dado "entrada 12 crianças" não havendo "nenhuma situação grave". Pelas 22 horas, já tinham dado entrada no serviço de urgência 27 crianças, todas estáveis e sem necessidade de internamento.