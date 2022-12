Colisão violenta na A22 faz um morto e dois feridos em Olhão

Uma mulher morreu e dois homens ficaram feridos, esta quinta-feira, numa violenta colisão na A22, em Olhão, no Algarve. A vítima mortal era um dos ocupantes da viatura que estava parada na berma da autoestrada.

O carro estaria imobilizado, com um triângulo de sinalização, quando foi abalroado por uma carrinha.

O acidente ocorreu às 8.11 horas da manhã ao quilómetro 86,9 no sentido Espanha/Faro e obrigou ao corte da A22. Naquela zona, a berma é estreita, o que indicia que a viatura imobilizada ocupava parcialmente a faixa de rodagem.

A vítima mortal, uma mulher com cerca de 70 anos, seguia ao lado do condutor, também português, de 75 anos, que ficou ferido com gravidade e foi transportado para o Hospital de Faro. No veículo estava também um cão que foi levado para uma clínica veterinária.

O condutor da carrinha, de nacionalidade espanhola, com cerca de 30 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi assistido no local.

O Destacamento de Trânsito da GNR irá investigar as causas do acidente e o motivo que levou o condutor a imobilizar a viatura.