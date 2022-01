Marisa Rodrigues Hoje às 09:33 Facebook

Um homem foi encontrado morto, esta sexta-feira, dentro de água, no porto de pesca de Olhão.

Segundo o comandante da Polícia Marítima de Olhão, André Morais, a vítima, que terá entre 40 E 50 anos, tinha um golpe na cabeça.

As causas ainda estão por apurar, bem com a identificação do homem.

A Polícia Marítima ​​​​​​​de Olhão está no local.