Cachalote com dez toneladas encontrado morto ao largo de Olhão

Um cachalote com mais de dez toneladas foi encontrado morto esta terça-feira, perto da ilha da Armona, em Olhão, no Algarve, tendo sido levado para o aterro sanitário para incineração.

De acordo com o comandante do Porto de Olhão, Nunes Ferreira, o cetáceo foi encontrado por pescadores da pesca da ganchorra pelas 11 horas desta terça-feira, tendo a Polícia Marítima rebocado o animal para o porto de Olhão, numa operação que envolveu a estação salva-vidas durante a subida da maré.

"Foi uma operação complexa devido ao peso do animal e que envolveu vários meios da Autoridade Marítima", destacou.

Segundo o comandante Nunes Ferreira, o cachalote, com 10,5 toneladas de peso e 8,5 de comprimento, poderá ser o mesmo que na manhã de domingo encalhou na praia de Monte Gordo, em Vila Real de Santo António.

"A hipótese de ser o mesmo animal que ontem (domingo) arrojou em Monte Gordo não está colocada de parte, embora não exista confirmação a 100%", sublinhou.

Um cachalote, com cerca de dez metros, encalhou no domingo na praia de Monte Gordo, tendo as autoridades marítimas, com a ajuda de populares, conseguido devolver o animal ao mar.

O cetáceo foi rebocado para a Docapesca, em Olhão, tendo sido posteriormente transportado para o aterro sanitário.