A autarquia pretende construir casas de baixa densidade, seguindo "as boas práticas" usadas nos antigos bairros sociais de Olhão.

Já foi adquirido um terreno e, embora o projeto ainda não esteja feito, também existe uma ideia concreta de como serão as casas onde irão ser realojadas as cerca de 60 famílias que vivem, atualmente, no Bairro 16 de Junho - Sul, em Olhão.

