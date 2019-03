Culatra deu primeiro passo rumo à transição energética

Hoje às 11:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Trabalho mais efetivo começa agora e, até ao verão, terá de estar pronta a Agenda para a Transição Energética.

Um primeiro passo rumo à transição energética da Ilha da Culatra. É assim que é encarado o protocolo assinado na passada terça-feira entre o Secretariado Europeu para as Energias Limpas nas Ilhas (Clean Energy for EU Islands Secretariat), a Universidade do Algarve (UAlg), a Câmara de Faro, a Associação de Moradores da Culatra e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

Leia mais em Sul Informação