Draga afundada junto à barra de Faro-Olhão

Uma embarcação de transporte de areia afundou-se, esta quarta-feira, junto à barra de Faro-Olhão, no Algarve. O único tripulante foi retirado da água pela Polícia Marítima e não sofreu ferimentos.

A draga estava a ser rebocada por uma embarcação quando afundou à entrada da barra, que se encontra encerrada à navegação. A operação de reboque estava a ser acompanhada desde Tavira pela Polícia Marítima. Os agentes atuaram de imediato e conseguiram socorrer o tripulante, que tinha colete salva-vidas.

Esta é a segunda draga da mesma empresa, a "Sofareia", que se afunda em menos de ano e meio. Em janeiro de 2018, afundou-se uma na barra do Lavajo, em Olhão, e ainda se encontra no mesmo local à espera de ser removida. Na altura os tripulantes caíram ao mar e foram salvos por colegas com quem tinham acabado de trocar de turno.