Ferida com gravidade após atropelamento e fuga em Olhão

Marisa Rodrigues Hoje às 12:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma jovem de 21 de anos foi encontrada ferida com gravidade numa valeta, esta sexta-feira, na Estrada Nacional 125, em Moncarapacho, no concelho de Olhão, no Algarve. A GNR suspeita de um atropelamento com fuga.

A vítima foi encontrada às 6.15 horas próximo de um conhecido estabelecimento noturno. Estava inconsciente e apresentava ferimentos graves, segundo fonte do INEM. A jovem foi transportada para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

A investigação está a cargo do Destacamento de Trânsito de Faro da GNR. Pelo tipo de ferimentos e pelos vestígios encontrados no local, os militares acreditam que se tenha tratado de um atropelamento com fuga.