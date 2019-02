Hoje às 18:43 Facebook

Rotunda é vista como uma das soluções para atenuar os problemas de tráfego dentro da cidade de Olhão.

A Câmara de Olhão continua determinada em construir uma rotunda no cruzamento entre a Avenida D. João VI, a antiga EN125, a rua 18 de Junho e a estrada para Pechão, dentro da cidade. Para isso, falta-lhe apenas negociar com um dos muitos proprietários de terrenos na zona confinante ao cruzamento, para poder avançar com o projeto.

