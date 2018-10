Hoje às 16:09 Facebook

No "Poesia a Sul" a festa faz-se com literatura, mas também com música, teatro, artes plásticas e outras expressões artísticas.

É um festival de Poesia e feito com poetas, mas é pensado de forma a que todos possam desfrutar dele e inclui muitas outras artes. O "Poesia a Sul" começa esta sexta-feira e vai celebrar este género literário não só em Olhão, mas também em Lagos, Castro Marim e Ayamonte, na vizinha Espanha, até 28 de outubro.

