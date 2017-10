Homem de 70 anos morre em queda de ultraleve no Algarve

Paulo Lourenço Hoje às 18:55, atualizado às 19:55 Facebook

Um homem com cerca de 70 anos morreu na tarde desta quinta-feira, vítima da queda de um ultraleve em Quelfes, Olhão, adiantou ao JN fonte da Proteção Civil.

A vítima, de nacionalidade inglesa, era o único ocupante da aeronave.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi recebido cerca das 17.11 horas, dando conta da queda do ultraleve, num terreno situado nas traseiras de um restaurante numa zona rural daquela localidade do concelho de Olhão.

A funcionária do restaurante adiantou ao JN que não se apercebeu de nada, apesar da queda ter sido a uns 100 metros do estabelecimento. "Estava a trabalhar, não ouvi nenhum barulho. Apenas soube porque um cliente entrou aqui e comentou o que se tinha passado", adiantou.

O corpo foi removido do local e do acidente não resultaram mais vítimas.