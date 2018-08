Hoje às 18:57 Facebook

Marcel Lesoille, recordista do mundo de abertura de ostras, vai marcar presença no Festival do Marisco de Olhão, que arranca já esta sexta-feira.

Até dia 15, o Jardim Pescador Olhanense vai receber "o maior evento gastronómico a sul do país, ponto de passagem obrigatório no verão algarvio", diz a Câmara de Olhão.

